美麗的羅馬尼亞與吸血鬼的淵源



(中央社訊息服務20170217 15:10:39)位於東歐的羅馬尼亞,名字來自於偉大的羅馬帝國,語言是羅馬尼亞語,首都「布加勒斯特」是一座位於多瑙河畔的美麗城市,境內除了有許多古典風格的建築物,也矗立一座凱旋門,因此有小巴黎之稱。住在布蘭城堡的暴君弗拉德三世,是著名的吸血鬼傳說《德古拉公爵》的原型,據說他待人很殘暴冷酷,在他過世後400年,英國作家斯托克以他為樣寫成吸血鬼小說,從此,他的名字和吸血鬼就再也分不開了。更多羅馬尼亞報導,都在本期【Around the World】單元裡。



喜愛夜遊的蝙蝠



蝙蝠是一種能飛行的哺乳動物,除了南北極外,世界各地都有分佈,種類更是繁多,高達800種:包含食果蝙蝠、食蟲蝙蝠、吸血蝙蝠等等。蝙蝠白天會倒掛著睡覺,到晚上才會出來活動覓食。大部分的蝙蝠吸食花蜜或昆蟲為食,只有吸血蝙蝠會咬牲畜,甚至是人類,舔傷口上的血,不過不會像吸血鬼那樣吸血。想多瞭解蝙蝠,請翻閱本期【My Zoo】單元。



額頭上有金色星星的男孩



很久以前,有個牧人,他有三個女兒。王子想娶其中一個女兒。三個女兒都分別對王子說娶她的話,她將會為王子做某件事。最後王子娶了第三個女兒,並生下一對雙胞胎。接著後面便發生讓人傷心的事情,他們必須經歷失而復得才能再次團聚。到底發生了什麼事情呢?詳情就在本期【Mini Library】單元裡。



《Joy to the World佳音英語世界雜誌》適合親子共讀,藉由親子共讀,不僅可以透過家長的引導,增進親子關係,並同時培養孩子的閱讀習慣。每月介紹一個國家及其自然景觀與人文風情等,內容結合豐富有趣的故事、遊戲及DIY等單元,讓孩子自然而然喜歡英語,同時開啟國際觀、認識全世界! 欲想了解更多雜誌內容或每月優惠方案請上shop.joy.com.tw或電洽(02)2701-2851。



訊息來源:佳音事業股份有限公司



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/208913.aspx