南華大學學生社團深入偏鄉關懷學童



(中央社訊息服務20170217 14:53:31)提倡三好運動的南華大學，學生社團服務的愛心與熱情不落人後，「台灣文化研究社」、「吉他社」、「外文志願服務隊」及「崇德青年社」等四個社團，於寒假期間分別前往嘉義縣梅北國小、雲林縣石龜國小、嘉義縣中林國小與秀林國小服務，並舉辦營隊活動，陪伴偏鄉學童度過歡樂且有意義的寒假，也讓學童從活動中體驗更多課外活動的學習知識與經驗。 南華大學學生社團每年皆會利用寒暑假，自發性組成服務團隊前往偏鄉服務，今年寒假共有四個社團，分別前往嘉義縣及雲林縣偏鄉地區進行育樂營活動，分別舉辦為期三天的「台灣文化研究社營隊」、「小兵傳奇音樂成長營」、「魔力美語冬令營」及「孝道品格成長營」等營隊，並招募122位隊員進行服務，服務總時數為2928小時，活動期間共有164位小學的學生參加營隊活動。 偏鄉服務隊不僅透過舉辦營隊的方式，將「做好事、說好話、存好心」三好運動推動至小學校園，展現南華大學學生服務熱忱及精神，更規劃主題課程，以互動教學的方式，讓學童從活動中學習與體驗，例如台灣文化研究社營隊教導小朋友自己動手做古早童玩，了解台灣在地文化；外文系從遊戲中教導小朋友英文單字與生活會話；吉他社服務隊則自彈自唱帶領小朋友帶動唱；崇德青年社更以說故事與兒童劇的方式宣揚孝道，藉以推廣品德教育，各營隊也透過大地遊戲培養學童的團隊合作精神。 南華大學校長林聰明表示，學校長期推行「做好事、說好話、存好心」三好運動，學生不僅從生活中落實，每年寒暑假皆有社團組成服務隊積極投入社會服務的行列，將三好精神與品德教育深入推廣至偏鄉地區，促進學童品格的提升。服務團隊能善用假期舉辦營隊活動，且發揮所長至偏鄉服務回饋社會，相當值得稱許，也期許每位服務隊青年能將「三好精神」一直傳承下去。 此次參與服務隊的隊員指出，透過服務不僅讓他們從團隊中學習合作精神，也學習到如何規劃活動、如何有耐心教導小朋友；此外，與學童的互動過程中也讓他們教學相長獲益良多且感受到榮譽感與成就感，相當有意義。參加營隊的偏鄉學童也在活動中收穫不少，並期待未來大哥哥大姊姊們能夠陪他們度過歡樂的寒暑假。



訊息來源：南華大學



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