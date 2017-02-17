雲科大舉辦「智慧電子應用設計競賽」得獎作品兼具創意與實用



(中央社訊息服務20170217 14:47:42)教育部資訊及科技教育司指導，智慧電子應用設計聯盟中心主辦，國立雲林科技大學電子系承辦之『智慧電子應用設計競賽』，競賽分為「產品設計組」、「創意概念組」，其中「創意概念組」共有四大主題。在初賽階段計有85所全國大學及技職校院，一共362 件參賽作品，歷經初選到決賽，總共95件作品入圍決賽，得獎名單終於在2月16日出爐。



產品設計組金牌得獎者為國立宜蘭大學，由指導老師錢膺仁老師、李德南老師帶領，隊名：有雞可秤，作品：蛋雞產蛋即時分析及環控系統研製，本作品利用RFID、Arduino配合物聯網的技術，也為蛋農設計一個App系統，讓蛋雞進出產蛋槽的時間、生蛋的時間、蛋重以及雞舍環境資料等數據，利用App進行統整，讓生產者可以更容易監測所有的狀況，協助蛋農針對個別雞隻自動化偵測其產蛋率，藉由汰除產蛋率差之單一蛋雞，以維持整個畜牧場的產蛋率。本次競賽評審表示此組參賽者為跨領域結合，解決現有養雞場的問題，並實驗訓練雞隻在固定地點下蛋，再將整個電路系統結合至實際場域，因此非常符合產品設計組的宗旨



創意概念組『3C+綠能應用』金牌得獎者為南台科技大學，由指導老師陳志達老師帶領，隊名：旅遊達人隊，作品：旅遊達人闖關趣，該系統以健康及趣味結合為主軸，主要交通工具是針對自行車規劃，享受運動的同時也能明白消耗多少卡路里及騎乘里程數，且每到一個指定的定點都會出現地方導覽，讓騎單車不單只是運動也能體會其中的趣味。



創意概念組『車用與運輸應用』金牌得獎者為國立交通大學，由指導老師吳炳飛老師帶領，隊名：Easy Care，作品：整合型多功能智慧輪椅，本作品安裝智慧輪之輪椅為平台，整合Pavement Recognition、Slope Detection、ABS Model、Environment Safety主要硬體，發展出四個核心功能，並以模組化推出，讓使用者選擇所需要的模組進行安裝，預期提供更安全且舒適的乘坐經驗給使用者，並可應用於醫院照護、室內居家環境及社區公園等戶外場景。



創意概念組『醫學電子應用』金牌得獎者為國立成功大學，由指導老師陳星杰老師帶領，隊名：Bye Bumble Bee (BBB)，作品：ByeBumbleBee，此設計為牙科診間洗、鑽牙降噪系統，而創新點在於將主動是抗噪系統和骨導耳機兩項成熟的技術整合，應用於牙科診間滿足抗噪需求，本設計如實際完成，將可直接減少牙鑽頭與牙齒摩擦後產生的恐怖骨導噪音，以降低牙科病患對看牙的精神恐懼，間接提昇牙科就診率，牙醫師也能同時使用，減少長期鑽牙手機噪音對聽覺系統的慢性傷害。



創意概念組『物聯網與智慧工廠應用』金牌得獎者為南臺科技大學，由指導老師張萬榮老師、劉雲輝老師帶領，隊名：主軸醫生，作品：高速主軸顫振分析系統，此系統主要功能為及早察覺機械設備是否異常，將能決定加工機之加工品質，減少成本增加，更可以避免高額精密設備維修成本與生產線停線維修時間。



競賽主持人 國立雲林科技大學電子系 薛雅馨副教授表示，本次競賽激烈，入選決賽就是一種肯定，獲獎作品經過評審團多番討論後所產生的，都是具有創新創意與跨領域的優秀作品。感謝教育部與智慧電子應用設計聯盟對於此次競賽的支持，以及所有的評審委員與工作人員整日的辛勞。



訊息來源：國立雲林科技大學



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