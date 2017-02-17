武陵櫻花季



(中央社訊息服務20170217 14:41:55)浪漫櫻花季，感受片片櫻花雨隨風起舞，漫步在粉紅花毯上享受花間的美好，幸福時刻令人難以忘懷，賞櫻必訪景點首推武陵農場。中



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訊息來源：中國青年救國團



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