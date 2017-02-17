106學年度大學學測成績揭曉 南大附中表現優異



(中央社訊息服務20170217 14:41:02)106學年度大學學測成績揭曉，今年的高三學生是首屆12年國教免試入學的考生，國立臺南大學附中今年參加學測總人數為220人。其中，總級分達頂標共有2人，各學科達頂標人數總共123人，成績比去年提升，表現相當優異。



南大附中校長邱敏捷表示，今年附中考生雖然只有220人，卻大放異彩，學測成績滿級分部分國文科4人、社會科1人、自然科2人，各科達頂標人數總共123人，包括國文科50人，英文科8人，數學科14人，社會科34人，自然科17人。其中，總級分達頂標有2人，達前標共有20人，預估有30名同學可望錄取繁星，8人錄取頂尖大學。



值得一提的是，今年南大附中應屆考生中新住民子女學測成績表現都很突出，其中陳思葳及劉宗毅取得61級分佳績，蘇俞萍56級分，廖曼伶、郭書旻均為54級分，配合在校的好成績，應能錄取國立頂尖大學。邱敏捷校長也勉勵新住民子女能有更多跨領域的學習，在未來求學就業的道路上持續努力。



陳思葳今年學測成績61級分，他為低收入家庭子女，父親在其國小時即因意外過世，母親是新住民，家境清寒，陳生卻能體諒母親，積極向學，藉著申請獎學金來補貼家用，且曾當選班級模範生，學業成績亦非常傑出，在繁星排名中是1%的學生，有望錄取頂尖大學。另一新住民子女黃加汝，出生未久，母親即返回印尼，該生父親年邁體衰，靠打零工撫養二女。加汝對此並無怨懟，反而秉持關懷熱誠之心，積極參與校內外的志工服務，在課業的學習上亦積極主動；其表現得到大學教授的賞識，目前通過「希望入學管道」已錄取為台大植病系新生。



面對生活的困境，這些孩子不氣餒、不抱怨，他們自立自強，勇於挑戰，讓我們看到了生命的強韌和美好。南大附中有緣陪他們一段，與有榮焉。



訊息來源：國立台南大學



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