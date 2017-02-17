2017稻江學院舉行春酒賀新年 稻江感謝各界支持並祝福全國民眾和學生家長新年快樂！



(中央社訊息服務20170217 14:27:38)在百鳥迎春年之初，稻江學院陳璽安董事長2017年2月16日（星期四）特別出席「2017稻江春酒」活動，感謝張淑中校長暨全校教職員過去一年來上下一心，集合大家智慧與工作經驗，展現極高水平的行政績效。陳董事長並以「稻江招生傳捷報、興學育才創新高」的對聯，勉勵大家更上一層樓，也帶領張校長暨全體教職員祝福全國民眾和家長們「新年快樂」！



稻江學院是目前全國唯一擁有兩座標準比賽棒球場的大學，亦是全台灣聘有三位國寶級名廚擔任專技教授的大學，更是首次有三位韓國籍棒球運動員遠從韓國來台就讀的全國唯一大學。簡言之，稻江學院的近來校務經營表現，可圈可點。



稻江學院的辦學理念，一向強調「畢業即就業」、「就業不能輸在起跑點」、「就學與就業雙贏」，並提供各項入學獎助學金嘉惠優秀學子。尤其，稻江近年所展現的亮麗招生成果，更受到社會各界矚目，例如105學年度（號稱「105高教大限」）的新生註冊率仍高達84.04%，說明了稻江學院長期不斷的努力已逐漸展現成效，正朝破繭而出、脫胎換骨的道路上前進，也獲得地區民眾與各地家長的高度肯定。



在2017稻江春酒餐會上，稻江學院全校教職員在陳璽安董事長及張淑中校長的共同帶領下，一致承諾：齊心協力、持續發揮「人文」、「創新」、「實用」和「品質」等辦學精神，共同努力營造一個讓「學校用心、家長放心、學生開心」的三贏優質校園環境，以盡到稻江對國家社會的高等教育責任及培育人才貢獻！



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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