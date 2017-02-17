落實在地老化 聖約大與大直商圈發展協會攜手推展銀髮照顧



(中央社訊息服務20170217 13:33:09)為落實長照2.0計畫「在地安養」、「在地老化」的目標，聖約翰科技大學（簡稱：聖約大）與台北市大直商圈發展協會攜手合作，雙方今天簽訂產學締結聯盟合作備忘錄，初步將於社區先推展「銀髮照護公益講座」，並將持續推動產學合作案，為增進社區高齡者的身心健康與福祉共同努力。



聖約大謝銀沙主秘表示，銀髮及高齡照護是今日炙手可熱的產業，他非常感佩大直商圈發展協會理事長黃憲文願意投入社會公益活動，且選擇聖約大作為合作夥伴，一起為銀髮長輩服務。她說，比自我實現更高的需求是「幫助別人」，聖約大與大直商圈發展協會的合作是很好的社區化開始，非常開心能夠與該協會締結盟約，也感動校友回饋母校的心意。



大直商圈發展協會理事長黃憲文是美麗華百樂園董事長，同時也是聖約大（新埔工專）機械科校友，他表示，該協會於105年12月甫成立，感謝聖約大的合作，讓他們協會可以踏出服務的第一步。「再有錢，也不見得會照顧你家的老人」，黃憲文理事長說，基於這樣的理念，協會與聖約大建立合作關係，借重聖約大在老人服務領域學術與實務上的經驗，不只是教導照顧老人的技巧，更希望能關照到老人心理需求的滿足，雙方共同推展社區銀髮族的照護與服務。而協會也會發展智慧機器人…等硬體物件，期盼聖約大能在軟體物件部分大力支援。



民生與設計學院王健行院長表示，長照2.0計畫特別強調建置社區整體照顧模式，讓民眾在社區或自家附近巷弄就可獲得服務，落實「在地生活、在地安養、在地老化」目標。而高齡者的福祉照顧，除了政府推動長照政策之外，更需要民間企業、團體組織與學界共同參與。此次聖約大與大直商圈發展協會的合作，將於社區先推展「銀髮照護公益講座」，包含「銀髮族的生活協助與資源運用」、「銀髮族的身體照顧與保健」及「銀髮族的心理健康與適應」三大主題共24場次，將深入社區，為推展銀髮族的身、心、靈與生活照顧帶來重要助益，迎接多元照護模式，生活自主非難事。



訊息來源：聖約翰科技大學



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