育達科大 備戰2017世大運 休管4A洪子翔暌違3年 再當國手



(中央社訊息服務20170217 13:32:11)2017年桌球成人國手選拔賽年前在花蓮縣立體育館展開透過第3、4輪決選，選出男、女各4席。男子第3輪決選2席由本校休管4A直拍橫打好手洪子翔，睽違3年後再度打下國手席次。



賽後興奮狂吼的他說：「連幾年沒當選，還在堅持就是想證明自己還可以，重新再當選特別開心。」洪子翔曾經在國三時第一次入選國手，高中也3年連續當選國手，但大學前3年卻都落選，今年比賽不多，曾經獲得2010年青奧銀牌、2011年世界青少年桌球巡迴賽總決賽封王，之後都沒獲得好成績，世界排名也因長期未參加國際賽被取消。2016年只參加5月份全國大專校院運動會及11月全國錦標賽2場國內賽，終於在全錦賽獲得男子雙打冠軍，浴火重生。



洪子翔表示：「換了大球以後對直拍比較不利，直拍打法反手技術要加強本來也就比較困難。但越打越順手，感覺自己還是有一定競爭力，信心有加強。這次選拔賽也是抱著一輪不上就打下一輪，盡量打就好，心態放開了反而成為關鍵。」他回顧大學前3年的這段低潮說：「一度很迷失，每天鑽牛角尖苦練，但不是沒效果就是真到比賽練的東西卻用不上，這2年想開了，心態平穩了才開始好轉，現在該練就練、該放鬆就放鬆。」



第4度當選國手，洪子翔表示特別感謝啟蒙教練李黎懌說：「很感謝教練在我低潮這幾年都沒放棄我，這次還全程看我比賽、在場邊指導。」除了教練，洪子翔最想將喜悅和家人分享：「這幾年看到他們為我擔心的樣子，心裡也很不捨，還有時常鼓勵我的師長好友，一定會在今年打出更好的成績來回報大家。」



育達科大體衛組李建宗組長指出，育達科大王育文董事長非常支持本校的運動團隊，因此非常關心校隊選手代表國家參加比賽表現，聽聞子翔重回國手之林後，王董事長也為他感到非常開心，並表達祝賀之意，也期許育達科技大學各運動團隊能夠持續精進，自我挑戰，為校爭光。 接下來，洪子翔即將與合作多年的休管所1A的賴乙耀一起打完5月份的全國大專運動會後，積極備戰2017世界大學運動會，希望能為國家爭光。



訊息來源：育達科技大學



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