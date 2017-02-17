多一點勇氣，多一些求助，降低悲劇發生



(中央社訊息服務20170217 11:30:53)「城男舊事心驛站」提供男性朋友一個放心、談心的新選擇。如果您或是身邊朋友需要找地方紓發情緒，可以到城男找人聊一聊。



每個人總有遇到挫折的時候，當生活不順遂，如：經濟壓力、生理疾病、情侶吵架、夫妻失和、孩子不聽教養、遭受排擠、學業不如預期、工作未獲得賞識等情形都有可能讓人感到沮喪及壓力。而面對壓力，每個人都有其因應方式，有些人化壓力為助力；有些人卻因發生爭執或不如己意而選擇奪去他人生命...。



以往聽過恐怖情人的社會事件，總是令人感到惋惜。從過年至今，新聞上出現「不滿女友分手憤而下毒手」、「男友醋勁大發或因口角衝突而錯殺女友」、「師生戀裡男學生殺女老師的案件」等。從這些事件不難發現，加害者（男性）多是因為情緒控管不佳，而鑄成大錯。 長久以來，男性在華人社會下總被期待成為承擔家計的角色、扮演著勇敢堅強的角色、扮演著有話不說、有苦不言，獨自隱忍情緒的那個人。城男舊事心驛站主任黃重仁表示，城男驛站提供多元諮詢包含：法律、心理、理財、健康等，截至目前為止，來館諮詢民眾以男性居多，且以談心理方面者居多，顯示男性也是有他需要紓發的需求。為此，我們提出三不一有： 不害怕：當遇到困難，生活感到過不下去時，首先得鼓勵自己不要害怕，相信問題總有解決的方式。



 不逃避：有了面對的勇氣，再度幫自己加油打氣，不採取逃避的方式做為因應手段，相信自己是有能力可以處理的。



 不排斥：一個人的力量是有限的，當自己一個人做不來時，以不排斥的態度對外尋求幫助。



 有支持：個人外在的支持與幫助，除了家人、朋友之外，社會福利機構也是一個可以考慮的對象，無論是心理上的困擾、生活上的困境，都有機會找到適合的機構提供協助。



社會處處有溫情，「張老師」基金會以增進全民心理健康為宗旨，當您感到心情不好時請撥打1980。現在更多了一個讓男人可以放心的地方：城男舊事心驛站，台北男得好去處。



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訊息來源：中國青年救國團



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