潛意識 ─十人創作聯展



(中央社訊息服務20170217 11:22:03)國立臺東生活美學館實驗藝廊自106年2月18日(六)至3月1日(三)展出【潛意識－十人創作聯展】，並於2月18日（六)下午2時整舉辦開幕式，由參展學生現身說法，現場講解策展理念及創作歷程，歡迎愛好藝術的朋友前往支持。



本次聯展由國立臺東大學美術產業學系10位大三學生共同展出，以「潛意識」為主題，由展出者各以擅長的媒材創作，呈現一場風格各異卻又互相呼應的藝術爭鳴。展品類型多元豐富，涵蓋油畫、水彩、色鉛筆、水墨及複合媒材等，用色大膽鮮明，展現參展學生們的藝術活力。



展出者引用佛洛伊德 《夢的解析》為整場展出定調：「精神就像冰山，只有整體的七分之一浮在水面。」，盼望透過創作回歸最深層的本我，回溯心中不為人知的祕密與深層的慾望，透過與自己對話、爭執與調和的過程，探尋並呈現自我的真正意涵。每位展出者以創作各抒己見，讓藝術不僅是潛意識的演繹，更是深沉的自我釋放。



指導老師林昶戎表示，校內外展演是學生展現自我的絕佳舞台，不僅能透過創作與觀者交流，讓學生走出學院高牆，直接感受來自觀者的反饋，更能拉近大眾與藝術的距離。本次展出是東大特色大學計畫文創創業平臺的執行成果，已於去年10月在東大藝廊、11月在台北白舍藝術接連展出二場；如今重返臺東，參展者們也準備了更多的嶄新創作要與喜愛藝術的民眾分享。



更多展出訊息，請關注展覽facebook粉絲專頁：潛意識十人創作聯展、官方網站http://subconsciousten.strikingly.com/ (廣告)



訊息來源：文化部



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/208894.aspx