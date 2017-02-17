體恤消防員辛勞 東村建設捐消防車輛器材



(中央社訊息服務20170217 11:14:53)東村建設股份有限公司創立迄今20餘載，總經理張家偉、張家祥兄弟二人自八仙塵爆事件發生後有感而發，希冀為社會貢獻一己之力，除體恤救護人員辛勞並致力補強地方救護資源，捐贈特搜大隊慈福分隊新式救護車1輛，為感謝民眾捐贈救護車輛提升緊急救護品質，特於今天上午9時30分整於慈福消防分隊(三重區溪尾街301號)舉行捐贈典禮。



東村建設股份有限公司長久以來秉持著「信用第一，服務第一」之經營方針，用心研究優良建築規劃，並參考歐美各國溫馨舒適住宅為典範，全力帶給每位客戶「四心感受」(細心、真心、關心、全心)。消防局自成立以來，即蒙企業、團體及個人之熱心捐助，張總經理家偉於擔任三重市民代表主席期間，曾陸續捐贈本局(當時為台北縣政府消防局)第三救災救護大隊及慈福分隊各1輛災情勘查車，為使救護出勤同仁能第一時間迅速安全抵達現場並輔以新穎精良之器材設備救治病患，遂促成本次捐贈之高頂救護車(內含自動心臟電擊器、履帶式搬運椅、抽氣護木組、血氧濃度分析儀、數位無線電組等完整裝備)，另額外捐贈自動心肺復甦機及一氧化碳血氧濃度測定儀各1組，希冀能守護近40萬三重區居民。



新北市幅員廣闊、人口眾多，救護量連年成長，至105年已達19萬2,403件，為因應需求及提供市民最佳服務，本局自96年起辦理新北市第一期高級救護員訓練(EMTP)，至105年本局EMTP人數已達478人為全國之冠，救護績效於近年有顯著成效，以更具體之康復出院率比較， 103年127人(5.11%)，104年145人(6.17%)，105年則上升至165人(7.03%)。



本次捐贈相信將有助提升整體緊急救護效能，更得以保障居民的生命財產安全。



訊息來源：新北市政府消防局



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