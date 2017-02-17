救國團臺東縣團召開106年度第一次指導委員會議



(中央社訊息服務20170217 11:09:52)救國團臺東縣團委會15日(星期三)下午5時30分假台東市享溫馨餐廳召開106年度第一次指導委員會議，出席的指導委員包括台東縣政府社會處處長曹劍秋、縣議會秘書長陳劍賢、廖國棟立法委員辦公室副主任王秋蘭、臺東縣議會秘書黃玉芩、台東市公所秘書曾國書、台東市民代表陳銘風、國立台灣史前博物館館長張善楠、國立臺東生活美學館館長李吉崇、台東縣志願服務協會理事長葉純津、陳柏峰教育基金會執行長顏華老師、吳漢成律師及各界極具代表性的人士，由臺東縣救國團主任委員縣議會副議長陳宏宗親自主持會議，整個會議建言精闢，建議具體，過程順利融洽，會中並頒贈新聘指導委員聘書，有縣政府教育處長劉鎮寧、縣議員吳景槐、縣議員謝賢裕、縣議員尤忠正、縣議員高美珠、關山工商校長陳威男及星樂傳播董事長鄭大方等7位。 救國團所聘請的指導委員都屬義務職，其成員都是地方及各界具有代表性的專業菁英，包括政府部門、教育界、成功的工商企業家、律師、民意代表及媒體界……各領域等等，個個學有專精，救國團例行的指導委員會議每半年召開一次，其主要意義就是要藉著會議的聚焦討論，集思廣益，透過指導委員的義務指導與協助，有助救國團公益性、教育性、服務性、健康性活動之推展。 臺東縣救國團主任委員陳宏宗指出：指導委員群各有廣泛的社會人脈及關係，對救國團推動團務服務工作，具有全面性輔導功能。未來團務工作之推展，將配合地方政府之施政方針，為全縣縣民福祉考量，需借重全體指導委員來自各專長、專業領域之指導，並擴大結合社會資源做最有效之運用。 救國團的指導委員會議已行經有年，極富正面意義，是救國團極具參考性的工作指針，臺東縣救國團總幹事林耀埜指出：救國團是社團法人，非營利組織，非屬特定政黨附屬組織為中性政治立場，租用土地房舍皆依照國有財產法規定繳納租金，並無任何特殊優惠之情形。



另救國團從民國41年成立，一直協助政府，真心誠意的陪伴台灣三代青年學習成長，為國家、社會盡一份應盡責任的公益團體，所作所為，沒有對不起國家社會、青年學生，僅有真心誠意的服務青年與社會大眾，不斷為國家社會注入一股清流，卻一直遭受外界有心人士汙名化。基於本團轉型及未來工作挑戰，救國團的工作困境也更甚於以往，越到關鍵的時刻更應以「戰戰競競 如履薄冰 誠惶誠恐」的心態，指導委員會議也建議臺東縣救國團需思考在活動上如何創新、工作、提升功能，建立加強與各鄉鎮市公所之關係與聯繫，期能持續發展、自力更生，達到永續經營的目標。



訊息來源：中國青年救國團



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/208885.aspx