3C世代文明病 老花提早報到！創造頂級機能性多功「新視力」



(中央社訊息服務20170217 11:05:18)不到40也老花？！醫師警告多屏普及，老花年齡下降隨著科技發展，3C產品種類也日益進步，大家不再是人手一機，而是一人多屏。根據2015年護眼趨勢調查，國人每天平均觀看螢幕的時間約為8.4小時，等於一天有三分之一的時間，眼睛睫狀肌都處於緊張狀態。



萬芳醫院眼科部主任吳建良醫師表示：「近年來問診的老花人口年紀有下探的的趨勢，以往老花好發在40~50歲，最近則是35歲來問診的人變多了，長期近距離接觸手機、平板、電腦與用眼習慣不良都是老花提早來臨的原因。加上年齡增長，造成睫狀肌收縮力退減及水晶體彈性變差，進而加速產生老花。」



吳建良醫師進一步表示：「多數病人並不了解老花病症，臨床上需花很多時間與病人溝通解釋，簡單來說，老花眼症狀為近距離看東西看不清楚，拿遠反而可以看得清楚，或者是眼睛對焦變慢，視線從遠到近或近到遠會發生幾秒的模糊狀況，此時就建議找專業醫生諮詢，一般日常生活可選擇漸進鏡片解決，若是有其他工作或功能性需求也可選擇室內專用中近設計或近近設計漸進鏡片，以提升工作效率及生活品質。剛開始配戴時會有一週適應期為正常，若要減少適應期，則建議於早期發現老花時就配戴漸進鏡片矯正，可縮短適應時間。配戴時應選擇適合的漸進鏡片，若長時間配戴不適合的老花鏡片則會造成眼睛、身體的酸痛不適。」



大數據追焦技術 創造頂級機能性多功能的『新視力』萬里路®是全世界第一付漸進鏡片，推出全面升級的萬里路3.0漸進鏡片，於大數據中挑選出最適合的視覺路徑並結合人體工學設計，再透過客製化『漸進帶優化設計』，讓配戴者由遠至近自然流暢地轉換視覺焦點，一付眼鏡便可輕鬆享受清晰銳利之視覺品質。



依視路®寶利徠總經理葉慧貞表示：「如同鞋子，會針對不同需求製作室內運動的鞋款或戶外運動的鞋款等，萬里路®也針對不同需求，推出最佳第二付『萬里路®室內專用漸進鏡片』，針對長時間中、近距離工作者設計，強化中、近距離的視野範圍更為寬廣清晰，讓配戴者能輕鬆自在於室內移動，以最舒適的姿勢瀏覽電腦等，有效提升工作效率及生活品質」。



漸進鏡片成功配戴保證活動 此次，為推廣老花眼應及早配戴漸進鏡片進行矯正，除了能更快速適應，還可以減緩老花度數增加的速度等觀念，特別推出「成功配戴保證活動」，自2017年1月1日起至2017年3月31日止，至依視路®全省簽約經銷商門市驗配萬里路®漸進鏡片，可享有一個月內若有配戴不適，可回到原驗配門市提出即可免費重新驗配並更換乙付萬里路®漸進鏡片，讓老花族群能安心配戴漸進鏡片，以擁有更好的工作效率及生活品質，迎向睛采人生。



訊息來源：依視路寶利徠光學(股)



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