賞櫻快來阿里山青年活動中心



(中央社訊息服務20170217 11:02:11)元宵過後，天氣漸暖，阿里山公路上兩旁排列了桃紅色的山櫻花，暈染翠綠的山嶺，已開始為花季揭開序幕。位於二萬坪風景區的阿里山活動中心庭院栽種有粉紅嬌滴的「琉球緋寒櫻」，花桃紅單瓣、多略平開、幼芽紫紅色、花較葉先開。盛開的琉球緋寒櫻，夢幻了整樹非常壯觀；接續登場的是高雅潔白的「大島櫻」，高尚的純白的花朵象徵著日本武士視死如歸的偉大情操；魅力四射的「八重櫻」，桃紅花朵大器且花瓣多，盛開之季真是美豔絕倫。尤其是琉球緋寒櫻花正盛開，花期比阿里山森林遊樂區約早一個月，春櫻浪漫，空氣香甜棄絕塵染，賞櫻正當時。



名聞遐邇的阿里山五奇，日出、雲海、森林、鐵路以及夕陽。位在海拔2,000公尺的二萬坪阿里山青年活動中心所在地得天獨厚的就佔了四奇〈日出除外〉!名列台灣八景之一的阿里山雲海一般出現於日出和日落之際。通常在海拔800至1,000公尺較容易產生，而最佳的觀賞地點之一便是二萬坪車站的月臺，一眼望去，塔山夕照映入眼簾，瞬息萬變波瀾壯闊的雲海，色彩多變炫爛奪目的霞光，交織在一起的美景令人目不暇給為之驚嘆。



花季迎新春，阿里山青年活動中心歡迎旅友到此賞花賞晚霞，避開森林遊樂區擁擠吵雜的人潮，前來感受這初春的小清新。假日更安排「無痕山林及周邊景點導覽講座」，期透過簡單的小活動帶給旅友更多的歡樂；知性的講題教育下一代尊重愛惜這片孕育美麗萬物的大地。



新年新氣象，展望在新的一年裡，阿里山青年活動中心同樣秉持著待客為親、以客為尊的理念繼續為旅友呈現家庭式的溫馨服務。透過持續辦理多元的公益生態講座向一般民眾進行宣導與結合志工的社會力量辦理淨山及植樹等活動，藉由潛移默化的教育方式宣導水土保持、物種保育和環境維護，為維護大自然生態盡一份心力。



訊息來源：中國青年救國團



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