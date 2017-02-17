「神話」與「夢」 新銳藝術家陳廷彰與謝欣陵首度聯展



(中央社訊息服務20170217 10:56:34)新北市政府文化局即日起至2月28日於美麗永安生活館展出「洩心靈─陳廷彰•謝欣陵創作聯展」，首度聯合展出陳廷彰與謝欣陵最新藝術創作，他們各自以「神話」與「夢」為創作題材。藝術家陳廷彰從現實生活中出發，體察自己的心境，以神話冊連續故事手法表達對生命的深刻感悟。藝術家謝欣陵則從夢著手，記錄著夢境裡詭譎的奇幻旅程，透過創作將夢與現實相互連接。 陳廷彰與謝欣陵現就讀於國立臺灣藝術大學書畫藝術學系碩士班，兩人彼此在創作理念上相互契合，展名「洩心靈」就是「謝欣陵」唸著唸著自己的名字開玩笑取的，意外發現這與他們嚮往自由之境的方向相符合，以繪畫創作洗滌心靈，如活水般流動清澈，面對人與人之間言不由衷的時候，透過創作吐露心中話語，讓個性害羞的陳廷彰與謝欣陵覺得相當珍惜、感激! 陳廷彰擁有豐沛的創作活力，在24歲那年(2014)嶄露才華，曾以作品《大沉默的模仿》榮獲義大利威尼斯「拉古納國際年青藝術特別獎」並永久收入典藏。至今經歷兩年多的探索，陳廷彰於本展展出長達 1110公分長的神話冊系列作品，利用膠彩、黃土、砂子、樹枝及草的汁液作為創作媒材，配合展場幽暗的氣氛，民眾可拿著特殊製作的燈籠，順著燭光沿路閱讀神話冊作品，彷彿進入洞穴裡探索一系列原始繪畫，相當獨特的體驗! 藝術家謝欣陵創作長期記錄自己夢境的畫面，在現實生活裡見到最愛的老樹群，因土地開發而被機械硬生生地截斷，開始不再逃避自己對於死亡消逝的恐懼，將百餘幅的記錄畫作一張張攤開呈現夢的片段畫面。歡迎喜愛藝術的朋友前來美麗永安生活館參觀，跟著藝術家一同傾「洩心靈」。更多展覽訊息請至新北市美麗永安生活館官方網站http://www.yalac.ntpc.gov.tw/ 查詢。



訊息來源：新北市政府文化局



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