不一樣的體驗活動─飯店小達人



(中央社訊息服務20170217 10:55:44)誰說冬令營、夏令營課程只能在教室進行呢? 近年來不斷推行翻轉教育，苗栗縣終身學習中心106年冬令活動，在2月10日下午特別與「尚順君樂飯店」合作，舉辦「飯店小達人體驗活動」，讓孩子們走出教室親身體驗，且古人常說：「坐而言，不如起而行」、「讀萬卷書不如行萬里路」，這些話不能只是說說而已，要執行才能有所收穫，讓孩子們在情境中，歡樂學習、親身體驗，比坐在教室聽講教學來的好。



2月10日下午，實際帶孩子們到「尚順君樂飯店」內學習及體驗，藉由專業飯店人員講解及操作，認識飯店服務及流程(飯店櫃台接洽、客房事務…等)，讓孩子們能夠以小小飯店人員的視角，來了解飯店工作的辛勞，及服務業的專業精神，體會多元職業發展，並安排了餐桌禮儀課程，讓小朋友學習正確的禮儀，成為一個優雅的小紳士、小淑女。



訊息來源：中國青年救國團



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/208878.aspx