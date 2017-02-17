板橋435進駐藝術家在韓國！ 莊志維作品「轉生樹」受邀入選平昌雙年展



(中央社訊息服務20170217 10:22:56)即日起至2月26日止，《轉生樹》開枝散葉在南韓！板橋435藝文特區進駐藝術家莊志維，以其豐沛且多元的創作能量，為園區增添不少光彩，更以作品《轉生樹》最廣為津津樂道，除在國內各大美術館相繼展出外，更獲邀至韓國平昌參加第三屆雙年展的殊榮，結合在台灣的心性與思維，將台灣藝術精神延伸至海外，讓南韓民眾有機會欣賞來自台灣的藝術驚喜與美感！



《轉生樹》系列作品發想自莊志維於日本東京駐村時，體會到天地萬物因四季輪迴而生生不息，延續其一貫思索「自然」與「人為」之間的關係，藉由機械外力，將魚線牽引植物枝葉，使植栽隨著展期而有緩慢而類自然的搖曳與消長，透過空間投射出的光影變化，呈現出看似優雅，卻因時間而逐漸凋零的殘酷與對自然生息的哀嘆。



新北市文化局表示，莊志維自104年進駐板橋435藝文特區，有著媒體傳達設計、新媒體藝術以及建築等多重專業背景，總是思考如何突破裝置藝術僅能存於室內的傳統思維，嘗試結合地景環境與季節氣候，運用影像、錄像、動力機械和光影裝置等相互交織，使自然的「有機」與人為裝置的「無機」達到微妙的平衡，從先前台中勤美術館－「2016聖誕時光列車」，接著台北新店的－「2016 公共藝術祭 新店逍遙・游」，到近期板橋435藝文特區的「夜窗•點亮工作室」藝術光計畫，都不難發現進駐藝術家莊志維的作品，總能創作出獨具巧思且不失人文意涵的藝術特色，從而呈現作品的無法複製性。



《轉生樹》系列作品即日起自2月26日止，代表台灣在韓國平昌雙年展受邀展出，將異地風土民情融入「莊志維式」的創作思維裡，以獨到的人文思考為主幹，結合多樣的空間巧思與當地風俗為枝葉，綻放出鮮豔的藝術之花，讓遠在韓國的市民朋友也能感受到來自台灣的藝文感動，堪稱台灣之光，無法輕易忽視！



展覽詳情請上435藝文特區官網http://www.435.culture.ntpc.gov.tw或板橋435藝文特區臉書粉絲專頁查詢。



訊息來源：新北市政府文化局



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