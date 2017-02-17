元智大學藝管所「暖屋・團圓」讓社區更顯溫暖



(中央社訊息服務20170217 10:18:17)在冷冽的冬季裡，元智大學附近的內壢里活動中心傳出溫暖的燈光、陣陣歡笑與人語，他們是元智大學藝管所的師生與內壢里的居民，帶著各自的故事，齊聚一堂，圍坐大桌子旁，除了共食外，更有無數動人的故事穿插其中。



元智大學藝術與設計學系及藝術與管理研究所，由黃琬雯老師帶領，在今年藝術與文化產業課程裡，進行「暖屋・團圓」計畫，此計畫在桃園內壢里舉辦，參與課程的學生不僅是藝管所學生，也有博班生、機械所和中國大陸交換生以及外籍生等，特別邀請內壢里的居民共襄盛舉，一同種植多肉植物、包水餃、湯圓與分享食物，形成「暖屋•團員」的溫暖畫面。



黃琬雯表示，藉由「藝術與文化產業」這門課程，讓學生體驗「暖屋・團圓內壢里」共食計畫的人生經驗。黃婉雯說，高齡化時代來臨，很多高齡者獨居，或是子女忙碌，無暇陪伴，形成老人孤獨心靈、寂寞，久而久之則釀成疾病。藉由元智大學學生的加入，協助內壢里社區老人動手做，一同種植多肉植物、包水餃、煮湯圓、做料理及共食等互動，聯繫不同世代間的心靈與文化的交流，分享彼此對於美感心得的情感，也是讓學生體驗社區服務與老人陪伴的最佳方式。



黃琬雯說，食物是最能療愈人心，而藝術設計是需要人的溫度。同桌吃飯，是一種平等與溫度體現之分享。讓學生體會與社區老人互動，進而了解老人陪伴的意義，也讓社區老人生活不會寂寞與枯燥，黃琬雯希望學生不論未來在哪裡工作，都能記住這一刻、這一幕，一種世代情感與文化傳承的感動。



陸生交換生宋洋秋歌表示，剛開始計畫時，其實很擔心沒有人會來參加這個活動，或是不了解這個活動的意涵，但當大家圍坐在一起，種多肉，包餃子，搓湯圓，聊家常，完全沒有隔閡時，畫面很溫馨、很感動。另一位同學王帥也表示，這是他在臺灣唯一選擇的一門課程，時間雖短，但收穫滿滿，不僅學到知識，更學習到思考的態度，體會臺灣的人文情懷與文化理念。同時，更體會到藝術作品須要融入情感與想法，才會讓作品更加的生動，原來藝術也可以服務，這麼樣的廣泛。



機械系陳柏愷也表示，在這次課程中，和藝設系及其他來自不同地方的同學合作讓他收穫很多，第一次在社區做這麼有意義的活動，他將推薦機械系學弟妹務必選這門課。



訊息來源：元智大學



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