救國團岡山中心38婦女節一起動次動中央社 (2017-02-17 11:41)
(中央社訊息服務20170217 11:40:39)歡喜迎雞年，每天都怎麼過呢？與家人團圓、朋友歡聚、在家看電視？大餐吃多了，是否發現到不過幾天體重就慢慢增加了？控制體重是一輩子事情，是否發現褲頭變緊了，肚子變大了？不怕！快來救國團動一動吧！ 運動所釋放的胺多酚不單使人快樂，而且可使人健康地變瘦。救國團岡山終身學習中心，為了廣大的婦女同胞，特別在106年3月7日10:00-11:00舉辦38婦女節公益『瑜珈韻律免費講座』。免費參加快來救國團動次動，有趣又好玩的課程盡在救國團。
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訊息來源：中國青年救國團
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