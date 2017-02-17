(中央社訊息服務20170217 11:40:12)「沒有太晚，只要你下定決心」。王德順24歲當起話劇演員，44歲學英語，50歲他開始健身，57歲創造世界唯一的藝術形式「活雕塑」，70歲練成腹肌，79歲走上秀台。



80歲的王德順眼中充滿自信的光芒，他說「相信我，人的潛能是能挖掘的」、「當你說太晚的時候，你一定要謹慎，他可能是你退卻的藉口」、「沒人能阻止你成功，除了你自己」、他的話激勵人心，更佩服他活到老學到老的精神。



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訊息來源：中國青年救國團