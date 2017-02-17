(中央社訊息服務20170217 11:39:25)慶祝救國團成立65週年，辦理『二手童書˙傳遞愛』募集活動，提供學友、社會大眾可於本團各終身學習中心陪伴親子共同閱讀童書，一起成長。 為迎接兒童節到來，救國團臺南市終身學習中心即日起至3月28日於各中心舉辦【二手童書˙傳遞愛】募集活動，收書時間為上午九時至下午九時(週日不受理)。歡迎學習中心教師、學友、社會大眾共襄盛舉，將家中有意義並能提供國小以下學童閱讀的童書，重新發揮功效並讓愛蔓延出去，受益更多的民眾。 此次募集物品以國小學童「童書」為主，需求類別有兒童童話故事書、圖畫繪本、兒童知識書、英語讀本、兒童文學..等；請勿分享以下書籍(1)具時效性之雜誌，期刊(2)兒童繪本練習本、玩具、教具、幼兒字卡(3)個人作業簿、習作本、課本、教科書。為回饋捐書民眾，將贈送終身學習中心折價券，9本以下贈50元折價券乙張、10本以上贈50元折價券2張，期許讓更多人受益。 救國團舉辦各種豐富多元的課程及親子幼兒捏塑、音樂律動、兒童美術、MV熱舞、防身健身跆拳道...等課程，歡迎您的加入。讓學習有活力、生活更亮麗！臺南市終身學習中心將繼續伴您一起成長，洽詢專線：臺南市救國團永康終身學習中心06-3133459或上臺南市救國團網站瀏覽http://tnctc.cyc.org.tw或永康學習中心F.B 瀏覽https://www.facebook.com/UKJGT。



訊息來源：中國青年救國團