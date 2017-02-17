親子五感律動小小音樂家~親子創意音樂律動中央社 (2017-02-17 11:39)
(中央社訊息服務20170217 11:38:59)救國團西屯中心本期為學齡前小朋友開設了兩個新課程，每堂都有一個主題來帶動喔！歡迎家長帶小朋友一起來上課喲！
親子五感律動+小小音樂家：搭配聽、視、嗅、味、觸覺五感的體驗、親子互動遊戲，各種音樂節奏的˙X，並接觸不同的樂器及音樂家，搭配創意勞作，提升學齡前寶寶的自信心、專注力及創造力。
親子創意音樂律動：結合音樂律動遊戲、玩樂器等，提升孩子的音樂性、節奏感。靜態的藝術創意作品。多元的課程讓您與孩子一同完成，同時也豐富孩子左腦邏輯力及右腦的想像力、讓孩子熱在學習。
西屯終身學習中心除了推出許多專案優惠外，另有十分多元才藝課程，有興趣的朋友們，可以至救國團台中市各終身學習中心報名！索取簡章，每班名額有限，額滿為止，快來報名!!!歡迎你加入救國團終身學習的行列！查詢課程網址：http://tcctc.cyc.org.tw/，洽詢課程與相關資訊：西屯終身學習中心：台中市西屯區文心路三段126號4樓電話：(04)2311-2121
訊息來源：中國青年救國團
關鍵字：
上一則：北市家禽批發市場待宰殺家禽（2）
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【2R】芬芳牛皮Paris慵懶巴黎包 品味湛藍
- TRUSSARDI-JEANS 深藍色品牌圖幟V領短袖上衣
- 【HAKERS 哈克士】女 Explore 三合一防水保暖外套(玫紅/海
- Alviero Martini 義大利地圖包 長把手提肩背托特包(中)-地
- 雙重送【TECO東元】16Kg變頻洗衣機 W1688XG(金銅色)
- Le Creuset 壽喜燒鑄鐵鍋 淺鍋 26cm 2L 櫻桃紅 法國製
- 【ADI】AV-03 FRS 免執照 袖珍迷你型 無線電對講機(2入組
- 720運動太陽眼鏡 磁性換片系列/橘-黑#720B320 C05
- 720運動太陽眼鏡 年度熱銷單車風鏡款/桃紅-水銀鏡面#720T94
- TRUSSARDI 橘色領邊條紋設計短袖POLO衫
聰明防乳癌 什麼是關鍵？【健康醫療網】
1111調查:學測落點分析暨企業最愛大學【中央網路報】
機場捷運開通 沿線文化美食任你遊！【大成報】
年度最殺盛事！33旅遊狂歡節3折起 最高立省3萬【中央網路報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》