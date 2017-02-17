(中央社訊息服務20170217 11:38:59)救國團西屯中心本期為學齡前小朋友開設了兩個新課程，每堂都有一個主題來帶動喔！歡迎家長帶小朋友一起來上課喲！



親子五感律動+小小音樂家：搭配聽、視、嗅、味、觸覺五感的體驗、親子互動遊戲，各種音樂節奏的˙X，並接觸不同的樂器及音樂家，搭配創意勞作，提升學齡前寶寶的自信心、專注力及創造力。



親子創意音樂律動：結合音樂律動遊戲、玩樂器等，提升孩子的音樂性、節奏感。靜態的藝術創意作品。多元的課程讓您與孩子一同完成，同時也豐富孩子左腦邏輯力及右腦的想像力、讓孩子熱在學習。



西屯終身學習中心除了推出許多專案優惠外，另有十分多元才藝課程，有興趣的朋友們，可以至救國團台中市各終身學習中心報名！索取簡章，每班名額有限，額滿為止，快來報名!!!歡迎你加入救國團終身學習的行列！查詢課程網址：http://tcctc.cyc.org.tw/，洽詢課程與相關資訊：西屯終身學習中心：台中市西屯區文心路三段126號4樓電話：(04)2311-2121



訊息來源：中國青年救國團