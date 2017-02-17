2017年「讓愛翱翔公益市集」 一起來散播愛心的種子中央社 (2017-02-17 11:27)
(中央社訊息服務20170217 11:26:53)嘉義「張老師」中心與救國團嘉義終身學習中心聯合舉辦「2017年讓愛翱翔公益市集」，將於106年2月19日(星期日)上午10時至12時，於嘉義救國團1樓中庭廣場舉辦。
活動現場有二手市集拍賣活動，集結來自各地民眾捐獻的二手物資，當中收到不少衣物、小型家電、日常生活用品等各式各樣的物品，讓二手物再次重生，點燃新希望！而活動募集的金額，將全數捐給嘉義「張老師」中心，為助人輔導更加盡一份心力，部分物資亦將捐助給社福機構！
此次活動也邀請嘉義「張老師」中心與學習中心的師生共同設攤，提供各類小額付費體驗活動，如：開運修眉、幸福烘焙、心靈牌卡、手部指甲保養、金屬線造型戒指等，與我們共同響應這溫馨的時刻！同時，現場亦有師生們精彩才藝表演，如：兒童肚皮舞、少林武術、性感熱舞、長笛演奏等表演！
另外，活動現場亦有學習中心最新課程報名優惠！活動詳情可搜尋「救國團嘉義終身學習」臉書粉絲團查詢。歡迎民眾闔家前往參加，一同來散播愛的種子！
訊息來源：中國青年救國團
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