(中央社訊息服務20170217 11:25:32)新的一期課程又即將到來，這次救國團臺南市終身學習中心，配合多位優秀老師，一同開辦許多優質公益課程，藉此讓更多人認識救國團終身學習中心，學習中心將秉持著公益的理念永續經營。



3~4月份推出一系列公益課程，包含永康中心的遠離化學~擁抱天然手作皂3月1日(三)19:00-21:00；忠義中心的全球融資總覽3月3日(五)19:00-21:00；東門中心的快樂兒童節~親子氣球藝起來3月25日(六)10:00-11:40；新營中心的兒童節就降玩-親子體驗瑜珈3月25日(六)10:30-11:30、享瘦看這裡-營養師教您瘦下來4月28日(五) 10:00-11:00，臺南市救國團終身學習中心公益不落人後，期待把這份愛，分享給大家，歡迎學友及社區民眾踴躍前來參與，一同加入學習中心的行列，把握難得的好機會，數量有限，額滿為止。



106-2期目前熱烈招生中，推出多元優惠：於2/20日前報名課程享早鳥優惠2班85折(不折扣、特惠恕不再折扣，新生需加收100元報名費)，如果趕不及20日報名怎麼辦呢?沒關係3/1前報名還是有折扣的，新生第一班95折、第二班88折，舊生則一律88折(須出示終身學習卡)另外還有舊帶新專案舊生85折、新生9折，長青專案則是優惠更多，年滿60~64歲8折，65歲以上7折(需出示身分證件)等；快來搶好康吧!!



學習有活力、生活更亮麗，臺南市終身學習中心將繼續伴您一起成長，洽詢專線：臺南市救國團終身學習中心06-2223421或上臺南市救國團網站瀏覽http://tnctc.cyc.org.tw或學習中心F.B 瀏覽https://www.facebook.com/cycxinying。



訊息來源：中國青年救國團