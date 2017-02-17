(中央社訊息服務20170217 11:22:50)傷痛之後的安心路。救國團台北「張老師」啟動「城男舊事心驛站」及1980專線安心服務。



又是一場大型的車禍事情造成重大的傷亡，報導指出連消防人員看到現場都癱軟(聯合新聞網2017.2.14)，因為實在讓人怵目驚心。這次再度發生舉國注目的意外事件，無論是救人者(如警消們)或家屬們，都可能經歷重大心理衝擊。台北「張老師」中心1980專線的服務全員待命，同時更配合台北市政府社會局啟動男士成長家庭服務中心--「城男舊事心驛站」，提供免費心理諮詢及社區安心服務，希望能消除男性不知道怎麼說？或講了沒有用的迷思，能更貼近不同性別的心理健康需求，發揮關懷陪伴的功能。



「張老師」1980 專線（中華電信用戶直撥簡撥碼1980免通話費）台北「張老師」中心總幹事涂喜敏呼籲「勇敢求助是健康的行為」，特別針對有行業中強調堅強及勇敢如警察、軍人或消防人員。若您身旁出現急需關心的朋友，也請主動關懷對方，主動的關懷、溫暖的陪伴、勇敢的求助、適時的轉介。



「張老師」基金會提出呼籲，期盼民眾能有更安心的生活！一、 關心身邊的人多關心身邊的人，也是一種保護自己的方式。發現親友有異狀時，請多主動關心他們，幫忙他們求助度過難關。



二、 減少觀看讓人不安的畫面不安的畫面容易在腦海中盤旋，而我們無法逆轉憾事的發生，但我們可以自行減少接觸此類畫面的機會。



三、 找到讓自己安定的方法為自己做一些事情，讓自己能處在輕鬆的狀態，保持良好的休息與睡眠，讓心神恢復。



四、 了解相關的資源管道尋找相關的支持系統，全台各地「張老師」提供有1980輔導專線，此外，求助專業，透過談話加以判別，是否還需要更多的後續協助。



「城男舊事心驛站」 每週二至週六服務，預約諮詢電話：(02)2715-1970FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/tpmencenter/「張老師」基金會 全國12個「張老師」中心，上午九時至晚上九時提供服務。中華電信用戶可以免費直撥1980輔導專線。新聞聯絡人：周美蒂小姐(02)2532-6180分機131100701@cyc.tw



訊息來源：中國青年救國團