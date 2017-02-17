(中央社訊息服務20170217 11:21:04)農曆年節後是企業徵才的旺季，為了應因年後轉職潮，嘉義就業中心與救國團嘉義終身學習中心將於2月20日下午14時於救國團嘉義終身學習中心一樓廣場（嘉義市忠孝路307號）， 合作辦理地區就業「迎春納福，就業最幸福單一現場徵才活動」，現場釋出眾多職缺，歡迎待、轉業民眾屆時踴躍參加。 然而，現代求職講究自我的專業技能，學歷的高低不再只是內在條件，而如今培養自我專業核心職能，才是不會被市場淘汰的關鍵！ 位於民雄工業區的倉佑實業股份有限公司等公司此次提供多樣工作機會，不須高學歷和高門檻，只需國中畢業並具備相關證照就有機會錄取相關職缺。



提升進入職場競爭力之餘，救國團嘉義終身學習中心於現場提供徵才民眾多項職訓課程與證照學習機會，包含水電維修證照、中西餐烹飪與多項考照班、電腦資訊等進修管道，增強個人能力，方能取得進入職場的入場券。相關訊息請洽嘉義就業中心，電話05-2783847李雅芬小姐。



訊息來源：中國青年救國團