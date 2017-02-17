(中央社訊息服務20170217 11:17:43)春節假期已經進入尾聲，除了準備收心上班上課外，春節期間所囤積的脂肪是不是也深深的困擾著你呢？歡迎來救國團活動身體筋骨，像年假脂肪說再見。



沒有運動習慣但是又想要運動的你，歡迎參考瑜珈系列課程，在老師的帶領下，慢慢伸展久未活動的身體，除了充分運動柔軟筋骨外，也可以矯正長久以來因不當的生活習慣所導致的不良坐姿及站姿，真是一箭雙鵰∼另外六分鐘強速氣功和楊家老架式太極拳也是暖身基礎運動的好選擇，藉由緩慢的運氣打拳來運動身體和修身養心。



喜歡強而有力運動的你歡迎參考有氧系列課程，有熱情如火的「拉丁有氧班」和「拉丁嘉年華」；塑形美身的「動感美型基礎有氧」和「激瘦活力有氧舞蹈」；有趣好玩，時下最夯的「尊巴有氧」和「iParty有氧」;或是循序漸進，由靜到動的「瑜珈＋激瘦有氧」和「享瘦有氧＋無氧瑜珈」。楠梓中心的簡章已於2月10號出刊，裡面還有許多精彩的課程內容，歡迎各位來中心索取簡章和詢問課程！



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訊息來源：中國青年救國團