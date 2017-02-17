(中央社訊息服務20170217 11:17:11)人們常說活到老，學到老！為鼓勵民眾多多充實自我，救國團高雄學苑終身學習中心於106-2期3-4月課程中，特選九項各具特色的課程，只要您02月28日前報名並完成繳費，報名費用皆可享有國民經濟優惠價唷！



本次國民經濟特選課程中，運動課程方面有藉由頌缽音律與瑜珈動作的搭配，調節內分泌與腺體系統，讓生理與心理都處於放鬆與舒壓狀態的【頌缽音療瑜珈】；適合各年齡層的運動，雕塑曲線同時還能促進脂肪按摩的【婆婆媽媽肚皮舞】；韓國少女時代孝淵新曲MV舞蹈課程——【Mystery】，重節奏及洗腦般的旋律及舞步，讓您邊跳邊增進自信，歡迎有興趣卻沒有基礎的學友一起來學習！



藝能課程方面則有讓您在時間內創造出攝影美學及相機操作技巧的【數位攝影輕鬆學】；利用中醫十二經絡來結合經絡穴道養生保健的原理，有效達到美容、紓壓、保健的【經絡養生保健】。



語文方面則有針對無基礎者的【背包課法文遊法國】、【KK音標及自然發音】、【成人越南語發音班】，活到老學到老，想要學習多種語言，現在正是最好的時機！



以上課程名額有限，如果有您感興趣的課程，趕緊於02月28日前來報名相關課程，充實您的美麗生活！



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訊息來源：中國青年救國團