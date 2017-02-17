老愛學習 活力九九中央社 (2017-02-17 11:17)
(中央社訊息服務20170217 11:16:41)學習是一輩子最重要的事，面臨社會不斷的進步，今天所用的知識明天或許就過期囉!只有不斷學習、不斷提升自己、充實自己，才不怕被這個社會淘汰。還在害怕退休後的日子要如何規劃，是想保持身體健康、滿足心靈追求，或者是結交更多朋友? 讓自己決定自己的退休生活吧!!!
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訊息來源：中國青年救國團
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