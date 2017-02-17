(中央社訊息服務20170217 11:16:17)其實每個人都喜歡畫畫的，看孩子從小就愛塗鴉，從點到幾何、抽象到寫實圖像，充滿創造力，但等我們稍微成長後，就開始覺得把圖畫好、畫得像才是對，從此就開始害怕畫畫了，因為太在意別人的感受，怕自己畫的不好會被笑，也因此離開了繪畫這個能滿足人們原始欲望的創造活動。



透過一張紙，一支筆，可以變化出多少驚喜？多少感動？就算是從來沒有學過畫畫、從不認為自己會畫畫的人，都可以在禪繞畫的世界裡變化出一幅又一幅美麗的畫面。禪繞畫是一種只要會拿筆就可以畫的藝術形式，歡迎一起來體驗禪繞畫的魅力。救國團清水終身學習中心陳樂芹老師於每週二18:30-20:00在此授課喔~~~歡迎有興趣、志同道合的朋友們一起報名參加。



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訊息來源：中國青年救國團