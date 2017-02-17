長榮台北巴黎天天直飛 載客正成長中央社 (2017-02-17 15:51)
長榮航空台北-巴黎往返航線目前天天都有直飛航班，長榮航空發言人柯金成出席巴黎新辦公室掛牌啟用活動時說，來回載客率平均都在85%以上，且仍有成長。中央社記者曾依璇巴黎攝 106年2月17日
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