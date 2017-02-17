國道33死意外 蝶戀花創辦人周比蒼道歉中央社 (2017-02-17 15:50)
由「蝶戀花旅行社」承辦的武陵農場賞櫻團遊覽車13日晚間在國道5號發生嚴重車禍，造成重大傷亡。蝶戀花旅行社創辦人周比蒼（左）17日上午出面道歉。中央社記者徐肇昌攝 106年2月17日
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