燈會招手 西螺大橋花燈亮眼中央社 (2017-02-17 15:50)
橫跨濁水溪、雲林地標之一的西螺大橋，在今年台灣燈會中，打造長60公尺、高4公尺的大橋光廊，雲林縣府17日邀民眾把握燈會尾聲，來虎尾燈區親近大橋光影之美。中央社記者葉子綱攝 106年2月17日
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