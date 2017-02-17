旅客體驗機捷（1）中央社 (2017-02-17 15:50)
機場捷運17日開放民眾自由試乘第二天，台北站上午沒有出現像開放首日試乘的爆滿人潮。圖為民眾在車廂內合影自拍。中央社記者徐肇昌攝 106年2月17日
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