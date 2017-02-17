（中央社記者汪淑芬台北17日電）蝶戀花旅行社翻車事故，公路總局對遊覽車公司友力通運撤照並吊銷100多輛遊覽車車牌。靠行友力的遊覽車駕駛今天下午到交通部抗議，批評政府株連無辜，斷駕駛生路。



駕駛邱建增和曹蘇英都各有兩輛遊覽車，靠行友力通運。他們說，他們沒錢開車行，政府的制度讓他們可以買車靠行，他們只是想養家糊口。



邱建增、曹蘇英及其他靠行友力通運的駕駛質疑，交通部在蝶戀花事件處理上手段粗糙，遊覽車是他們的謀生工具，如今卻因一輛遊覽車事件，讓其他無辜的駕駛受害，政府吊銷友力所有車輛車牌，現在不但貸款沒繳完，車輛變成廢鐵，等於斷了他們的生路。



曹蘇英說，他們能感受家屬失去親人的痛苦，也能理解政府究責的決心，但不應株連無辜。



蝶戀花旅行社承辦的賞櫻團，13日在國道發生嚴重翻車事故，造成33人罹難，交通部長賀陳旦14日就宣布要撤銷蝶戀花遊覽車靠行的友力通運營業執照，今天並將撤照及吊銷友力100多輛遊覽車牌照的處分書送達友力公司。1060217