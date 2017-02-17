載30噸濃硫酸罐車側翻 大量硫酸流入農田(圖)北京新浪網 (2017-02-17 15:14)
原標題：南寧邕寧區一罐車側翻 30噸濃硫酸泄漏流入稻田
廣西新聞網南寧2月17日訊（記者 黃河暢 通訊員 王申磊）17日，廣西新聞網記者從南寧市消防支隊獲悉：當天0時許，邕寧區新江鎮往蒲廟方向2公里處一輛裝載有30噸濃硫酸的罐車發生側翻，導致大量硫酸流入稻田，遇水后使事發地周邊空氣中漂浮著大量刺鼻氣體。
經消防人員現場偵查，硫酸泄漏面積大約800平方米，泄漏部位位於罐體通風口及罐車尾部閥門，現場無人員被困，有2人受傷。為確保安全，交警部門立即對事故路段進行了臨時封堵。
現場情況勘察完畢后，南寧消防立即在現場成立作戰指揮部，協調交警部門進行臨時交通管制，在上風500米，下風1000米的範圍內設立警戒區，防止無關車輛及人員靠近。派出消防人員著重型防化服進入泄漏區對低洼處田埂進行堵截，防止泄漏面積擴大。同時，把2名受傷人員移交120醫護人員救治。
在實施初步處置期間，南寧市政府已啟動南寧市危險化學品災害事故應急處置預案，公安、消防、交警、安監、路政、環保、120急救等部門相繼趕到現場進行處置。
目前，事故原因正在調查中。
來源：廣西新聞網
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