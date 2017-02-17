原標題：西南第一長隧道貫通

——中國中鐵三局橋隧公司成蘭鐵路10標工程建設風采

「噫吁嚱，危乎高哉！蜀道之難，難於上青天！」

在遼闊的中華大地上，秦嶺與巴山自西向東交錯橫亘，綿延數千里，成為南北方分界線。「爾來四萬八千歲，不與秦塞通人煙」，千百年來，唐朝詩人李白感嘆的「蜀道難」，似那萬仞雪山半腰的浮雲，千年縈繞不散。

2008年，震驚世界的汶川大地震后，成蘭鐵路應運而生，鐵路正線全長457.62公里，為國鐵Ⅰ級電氣化鐵路，設計時速200公里，建成后從成都出發，2小時可到達九寨溝站，4小時可到達蘭州站，造福藏羌回漢等多個民族，是一條辟嶺而出的抗震救災之路、民族團結之路、和諧致富之路、旅遊發展之路、經濟騰飛之路、通江達海之路。同時，伴隨成蘭鐵路的建成，川西北無鐵路的歷史將一朝打破，「蜀道難」的感嘆終將成為千古絕唱，取而代之的是穿山鐵流的鏗鏗作響。

在這一偉大歷史昭示面前，在國內鐵路建設市場勇當排頭兵的中鐵三局橋隧人迅速集結，繼承發揚「缺氧不缺精神，海拔高鬥志更高」的奮鬥精神，吹響了開山辟嶺的衝鋒號。

攻堅克險 挑戰「地質博物館」

中鐵三局成蘭鐵路10標段工程位於阿壩自治州茂縣、松潘縣境內，線路南起平安隧道，北終止於解放村隧道，正線全長18.702km。標段內路基（含站場）土石方60753斷面方；隧道3座，共計17996延長米，佔線路長度的96.2%；橋樑2座，分別為太平四線大橋，323.07延長米、解放村雙線大橋，379.87延長米。標段工程橋隧相連，隧道洞口地形普遍陡峭、存在岩堆及危岩落石，隧道洞口與橋台施工干擾大，施工組織複雜。

特別是中鐵三局集團公司參建的成蘭鐵路平安隧道全長28.4公里，設計時速200公里，雙洞分修，為我國目前西南地區鐵路施工第一長隧道。縱觀世界鐵路，強震帶上修鐵路絕無僅有，受08年地震影響，平安隧道沿線地質地貌具有「四極三高」的特徵，即「地形切割極為強烈、構造條件極為複雜、岩性條件極為軟弱破碎、汶川地震效應極為顯著；高地殼應力、高地震烈度、高地質災害風險」，自然環境具有「原始、獨特、敏感、脆弱」的特點。

中鐵三局所承擔的平安隧道施工任務，全部位於岷江活動斷裂下盤，線路走向平行於岷江活動斷裂，總體穿越斷層和多組倒轉向、背斜褶皺組成的複式褶皺及其伴生的沖斷層等複雜構造；隧道正常涌水量每天6萬立方米，最大約每天7.2萬立方米，一天的涌水便可蓄滿32個奧運會標準大小的游泳池；隧道埋深大，區域性大斷裂發育，地震活動頻繁，開挖時局部極易出現大變形、岩爆等隧道災害，是全隧風險最高、地質最差、難度最大的控制性工程，為極高風險隧道。無時不在、暗流涌動的風險使得成蘭鐵路被冠於「災害地質博物館」的稱號，而一場直面困難、攻堅克難、智慧解難的戰役也悄然打響。

戮力同心 齊建坦蕩通途

成蘭鐵路建設過程中，中鐵三局橋隧公司成蘭鐵路工程指揮部堅持「成在誠信生態路、蘭頤精品平安行、鐵軍誓建千秋功、路地共譜和諧曲」的建設理念，秉承「創新、協調、綠色、開放、共享」五大發展理念，高標準、高質量、好效率推動成蘭鐵路建設。

創新驅動，激發技術活力。面對標段工程橋隧比高達99.98%、隧道穿越高烈度地震帶、橋樑樁基基礎為古堰塞湖鬆軟土等不良條件，橋隧公司成蘭鐵路工程指揮部在攻堅克難中積累經驗，在開拓奮進中鍛煉隊伍，大力加強專業技術骨幹人才、後備人才隊伍建設，加大高新科技開發和推廣應用，除了對技術人員進行集中技術培訓，進行傳統的「老帶新」外，還不斷加強技術基礎管理，全面提升技術管理水平，樹立核心技術權威，嚴格工法總結和申報流程。2014、2015年，以西南地區第一長隧——平安隧道、太平站四線大橋等複雜工程為依託，橋隧公司成蘭鐵路工程指揮部共總結出三項省級工法，其中兩項工法同時被評為2016年度中國中鐵股份公司工法。

協調共進，實現均衡發展。中鐵三局成蘭工程指揮部管段工程位於茂縣、松潘縣境內，是漢族、回族、藏族、羌族等多民族混居地區，在工程推進過程中，橋隧公司成蘭鐵路工程指揮部堅持「尊重業主、配合設計、服從監理、民族團結」，堅持和諧合作、謀求共贏、權責平衡、誠信優先的理念，在業主強有力的領導下，與兄弟單位精誠合作，與地方和諧共建，翻修鄉村公路，開展各類聯誼活動，共同繪民族團結之花，樹立起了良好的企業形象。標段工程被評為2015年度中國中鐵股份公司安全標準工地，多次獲得業主和上級單位頒發的「先進集體」、「先進標兵」、「優秀個人」及「先進工作者」等榮譽稱號，在當地道路塌方和汛期搶險中表現突出，多次受到地方政府表揚嘉獎。

綠色環保，共建和諧生態。 中鐵三局橋隧公司成蘭鐵路工程指揮部不斷加大管段工程環保水保力度，進場初期就成立了生態環保領導小組，堅持「少擾動、多保護，少污染、多防治」的環保水保施工原則，結合實際制訂了環境保護管理辦法，利用各種宣傳手段在工余進行環保教育，組織員工學習《環境保護法》、《水土保持法》；根據工程實際，設置專門的垃圾池和棄渣場地，沿便道線路架設環保隔離帶，建立腐殖土保護區；加大對施工工地周邊的林木、農田、鄉村道路及駐地環境的整治保護力度，對於生產廢水進行多級沉澱處理，對施工便道和施工作業區域進行定時洒水，減少施工機械油料的跑、冒、滴、漏，切實做到「來時青山綠水，去時綠水青山」。

開放包容，形成攻堅合力。在項目攻堅過程中，指揮部採取集中培訓、以會代訓、專題研討、經驗交流、送出去請進來等多種形式，積極聘請集團公司、業界知名專家進行風險評估、方案論證、培訓授課，對於爆破、試驗等特殊技術人員「開綠燈」，盡量提供外出學習機會，特別是橋樑和隧道施工技術內容，指揮部不僅提供好環境，購買相關書籍和教材外，還尋找渠道和兄弟單位結對子，相互交流，取長補短，努力提高團隊技術創新及實踐能力，通過藉助外腦、固本強基，大大縮短攻關周期，提高了科研效益。

共享互利，推動和諧共贏。在工程推進的全過程，指揮部牢固樹立「造福川西人民、服務經濟社會、堅持科學發展、構建和諧社會」的服務共享理念，發揚「缺氧不缺精神，海拔高鬥志更高」的奮鬥精神，深入貫徹落實「六位一體」和「高標準、高質量、高效率」管理要求，全面推進標準化管理，針對成蘭鐵路施工地質條件差、政治敏感度高、自然環境脆弱等客觀實際，以實現施工生產安全有序、質量進度全面創優，環保水保精準可控、企地關係文明和諧為目標，以敢打必勝的堅定意志，永不言棄的工作作風，長於攻堅的爭先精神，甘於奉獻的高尚情操，全面推進成蘭鐵路的各項建設，努力打造一條致富路、連心路、團結路、幸福路，促進各民族的交流交往交融，為沿線經濟社會發展作出應有貢獻。

多專全能，彰顯專業化特色

成蘭鐵路中鐵三局標段，穿越強震帶的長大深埋隧道施工佔線路全長的96.2%，針對不良地質容易產生的軟岩大變形及硬岩岩爆危險，成蘭工程指揮部充分發揮「橋隧」核心技術優勢，打造隧道施工專業化品牌，努力培育專業化施工特色和差異化競爭優勢，鑄造百年不朽工程。

有效管控安全風險，確保長大隧道施工平安。隧道施工中，中鐵三局成蘭鐵路項目指揮部不斷加強超前地質預報和圍岩監控測量力度，將風險鎖進牢籠；強化隧道施工各種工序工法的規範應用，將事故扼在萌芽；加強各種安全教育和培訓，將安全意識常駐心中。除此之外，他們不斷營造安全質量高壓態勢，指揮部班子成員率先垂范，對標段內各工區進行責任包保，嚴格貫徹「安全第一、預防為主、綜合治理」方針，堅持「以人為本」的理念，以安全生產管理體係為核心，全面落實安全生產責任制，加強過程式控制制，狠抓安全教育和安全意識培訓，提高了對事故的預防能力和應急處理能力。針對管段隧道風險段、危險源較多的特點，指揮部每個工點都聘請外部專家進行風險評估，並制定了專項風險評估方案和應急預案，在各隧道施工工點設置逃生通道、衛星電話及應急救援包，加強現場施作員工及協作隊伍預防地質災害演練及災后職民工心理干預力度，確保了自開工以來無重大安全生產事故的目標。

同時，針對管段內地震帶活動頻繁的客觀實際，指揮部不斷加強控制量測的力度，各控制點由一年一次改為半年複測一次；對管段內罐車、渣土車等進行交通安全教育，確保國道213新線旅遊通道的暢通安全；指揮部針對工序工種制定安全卡控手冊，嚴格按照制度化、標準化、規範化加以執行；以指揮部月度安全大檢查和指揮部安質部每周檢查為抓手，對各風險源施工嚴密把控；在隧道施工進口設置進洞人員識別系統，掌子面安裝攝像頭，嚴格群眾安全監督員職責，在各工點設置巡視連簽簿，對上級領導檢查出現的問題及時記錄、整改，實現隱患排查、問題整改的閉環處理模式。

有效管控經濟風險，確保經濟收益最大化。在現場施工中，橋隧公司成蘭鐵路指揮部廣泛樹立「大成本」管理理念，既從大的方面加以控制，又從小的角度予以調整。對混凝土拌合站及鋼筋加工廠實行集中加工配送模式，物資採購嚴格執行招投標制度，儘力減少中間環節，有效實行集中管理；成立指揮部增收創效領導小組，制定各類工程經濟管理辦法，按經濟單元劃分進行全面經濟活動分析，以管理組織化促進成本精細化；對成本發生的各個環節實施精細化管理，做到精細化操作、精細化控制、精細化核算、精細化分析，不斷規範成本核算工號管理，嚴把經費支出控制關，千方百計降低成本，提高項目管理效益。不斷加強施工組織管理措施，提高資源配置，使有效成本利用最大化。加大獎懲力度，充分發揮職民工主觀能動性及工作積極性，為工程優質快速推進奠定了堅實基礎。

有效管控工期風險，確保按期履約。中鐵三局成蘭鐵路指揮部針對工程難度大、施工風險高的工程特點，圍繞履約承諾，不斷優化施工方案，將鑿岩台車、濕噴機械手、多功能地質鑽機等大型機械引入隧道施工現場，加大隧道施工機械化投入；按照「長隧短打」的思路，利用平導超前優勢增加正洞施工面；根據圍岩級別劃定各級圍岩的進度指標，明確施工任務，實行「日保旬，旬保月，月保季，季保年」的施工管理理念，把施工計劃層層分解，細化工序，責任到人，根據每個洞口任務完成量進行獎懲總結分析；適時開展各種主題勞動競賽，成立「黨員突擊隊」、「青年突擊隊」，在施工中比幹勁、賽成績、爭先進。2月16日，我國西南地區最長隧道——成蘭鐵路平安隧道按期順利貫通，填補了我國強烈地震帶、極端地質條件下長大隧道施工空白，也標誌著成蘭鐵路全線隧道施工進入最後攻堅階段。

架金橋築銀路奇建蜀道變通途，樹誠信護生態精鑄九寨新天路，成蘭鐵路的修建既是川西地區無鐵路歷史的終結，又是增進祖國西部地區血肉聯繫序曲的開啟，作為這一時代更替的見證人，中鐵三局橋隧公司成蘭鐵路指揮部將始終堅持「優質、平安、綠色、和諧」的成蘭鐵路建設理念，在實現偉大中國夢的實踐中譜寫壯麗的奉獻篇章。