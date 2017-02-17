民房線路老化釀火災 民警全力撲救無傷亡北京新浪網 (2017-02-17 15:17)
華龍網2月17日14時57分訊（通訊員 吳陶)近日，璧山區河邊鎮鐵石村一老舊民房因線路老化突發大火，經過派出所民警及消防官兵全力撲救，成功撲滅大火，且無人員傷亡。
2月16日上午8時40分左右，璧山區河邊鎮鐵石村村民報警一民房發生火災，河邊派出所民警立即趕赴現場先期處置。剛到村口，就看見一處民房火光衝天，濃煙滾滾，著火房屋旁邊的木材也在猛烈燃燒，火勢有進一步蔓延的趨勢。情況緊急，派出所民警及輔警立即投入滅火戰鬥，一邊疏散圍觀群眾，避免大火對群眾造成人身傷害；另一邊不顧個人危險，抱著水槍沖在救火第一線，迅速與消防官兵進行滅火。經過2個多小時的積極撲救，大火最終被撲滅，火災未造成人員傷亡。
據了解，此次發生火災的原因是民房內線路老化引發火災，並迅速引燃屋內物品及周圍柴火，導致大火的發生。撲滅火災后，民警還提醒周圍群眾，電線線路老化極易引發火災，應該定期檢查自家的電線線路，及時更換老化電線。房屋周圍盡量不要存放乾柴等易燃物品，常備滅火器材，避免類似火災事故發生。
警方提醒：對農村地區老舊房屋火災隱患突出情況，應做到定期檢查，及時更換老化電線，清理乾柴等易燃物品，減少火災發生幾率。
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