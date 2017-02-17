？？？？華龍網2月17日15時訊（通訊員 李學智 黃秋）在打通鎮第十九屆人民代表大會第一次會議上，打通鎮鎮長在政府工作報告中莊嚴承諾，為了進一步提高全鎮父老鄉親的幸福指數，2017年，打通鎮黨委、政府在全面完成區委、區政府確定的民生實事基礎上，再新辦多件民生實事。

？？？？壯大工貿產業

？？？？健全鎮級領導聯繫規上、限上工貿企業機制，定期研究解決企業發展困難，進一步提升服務企業能力。

？？？？壯大農業產業

？？？？抓好翠林蛋雞、冷水魚、肉牛、種羊為主的特色養殖業和無公害特色蔬菜、獼猴桃、青脆李、岩洞菌為主的種植業；以科技為支撐，加強農業科技人才的培養，提高農業科技人員的專業技術和科研能力，推進實施農民科技培訓工程，培養一批有文化、懂技術、會經營的新型農民。

？？？？壯大旅遊產業

？？？？打造建設千畝紫薇花觀賞園、大羅紅花湖生態旅遊公園和4000畝油菜花等景觀，穩步推進以吹角壩為中心的鄉村旅遊發展。大力指導、扶持雙壩村盤谷漂流順利營運，提升遊客接待能力和旅遊服務水平。

？？？？完善城鎮功能

？？？？夯實交通基礎，規範城鎮道路標識表現，建設交通智能監控系統，深入開展城鎮美化工程，持續改造背街小巷，增加城鎮綠化美化面積。加快完善市政設施。

？？？？強化建設管理

？？？？大力開展城鄉環境綜合整治，嚴厲打擊違法違章建設，引導群眾自覺養成「門前五包」等文明習慣，加強城管隊伍建設，保證城管人員數量和質量，強化城管執法管理。加強物業規範化管理，提升物業管理水平和服務質量。