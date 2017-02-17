劉先生簽下調解協議

華龍網2月17日14時57分訊（通訊員 吳陶)2月14日是西方情人節，本該是個歡樂甜蜜的日子，可劉先生卻在當晚狂歡時與他人大打出手，幸得璧泉派出所民警及時出警制止，才沒釀成大禍。2月15日，璧山區公安局璧泉派出所聯調室組織劉先生及對方當事人就此事進行調解，化解了這場因一個眼神引發的紛爭。

當晚23時許，劉先生與朋友一起在酒吧狂歡。可當他玩得正嗨時，舞池上的金某突然跳下舞台踩在了劉先生的大腳指上，疼得劉先生連忙低頭去揉，等他抬起頭準備找「始作俑者」時，卻發現金某根本沒在意此事，一句道歉也沒有就離開消失在人群里。

心情糟糕的劉先生正愁著要去哪尋這無禮之人時，金某恰巧又折返回來準備回舞池繼續跳舞。劉先生便死死盯著金某，一副「給你一個眼神，自己去體會」的架勢。見一個陌生人如此不友好地盯著自己，金某便也「回敬」了劉先生一個「不善」的眼神。這一對視，對於劉先生來說真是火上澆油，一氣之下帶上朋友，將金某叫到酒吧外質問對方為什麼不道歉。但是金某因為太過興奮，根本就沒有感覺到自己踩了人，對道歉之說不予承認。於是雙方因此發生爭執，很快就演變為肢體衝突，金某的朋友王某聞訊趕來后也上前攪作一團，還好被及時趕來的民警制止，才沒釀成大禍。

民警將雙方當事人帶回派出所后，見雙方酒意未去，情緒激動，就提出讓雙方先各自回去檢查傷情，平復情緒，第二日再來派出所進行調解，雙方均表示同意。2月15日一早，雙方便如約來到了派出所聯調室。調解人員首先對雙方當事人酒後不成熟的做法提出了批評，並對雙方進行了法律法規宣傳，再對金某被劉先生一方打傷一事進行調解。最終雙方達成協議，由劉先生對金某、王某在衝突中受傷情況予以8000元的賠償。

事後，雙方對自己的行為感到好笑，同時也對調解人員耐心專業的工作表示感謝。（文中人物均為化名）

警方提醒：忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。市民朋友在酒吧等人流量大的地方玩耍時，請注意保護好自身安全，在遇到突發事件時，切記保持冷靜，理性處理，避免釀成不可預知的後果。