璧山交巡警多種形式開展春季開學交通安全宣傳進校園活動北京新浪網 (2017-02-17 15:17)
民警在北街小學授課
民警在七塘小學開展交通安全知識展覽
民警在城關幼兒園模擬道路教小朋友過馬路
民警深入金劍小學開展交通安全知識講座
華龍網2月17日14時57分訊（通訊員 吳陶) 自2月13日起，各中小學校陸續開學，璧山交巡警支隊抓住時機，通過廣深入、多形式、重講解等措施，在全區範圍內迅速掀起新一學期校園交通安全宣傳教育高潮。
璧城大隊：熱點話題引共鳴 積極互動起成效
2月13日，璧城大隊民警郭洪城走進北街小學，為同學們送去一堂別開生面的交通安全教育課。其間，民警藉助交通安全課件，向同學們講解了日常應知應懂的交通安全知識，並通報了近期發生的典型道路交通事故。通過觸目驚心的事故現場還原，引起學生內心共鳴，使其充分認識到生命的可貴和自覺遵守交通規則的必要性。
大路大隊：民警送交通安全知識進農村校園
「小朋友們，你們知道發生交通事故時怎麼逃生嗎？」2月16日,？在璧山區七塘小學教室里傳來了陣陣歡聲笑語，原來是大路大隊民警正在與學生們進行交流。
為切實加強中小學生交通安全宣傳教育，大路大隊民警在2017年春季開學伊始，走進小學校園，為農村地區的學生們送去交通安全教育知識。民警通過課堂授課、課間開展交通安全宣傳展覽、派送交通安全標誌鉛筆等形式，讓小同學們在主動參與的過程中接受了交通安全教育，並將所學到的交通安全知識帶給身邊的家長朋友。
璧泉大隊：開學第一課？交警送安全
2月15日，璧泉大隊民警張勇剛來到璧山區城關幼兒園，與小朋友們一起在新學期學習交通安全知識。課堂上，民警向小朋友們展示了交通指揮手勢，贈送了交通安全標誌鉛筆。在模擬道路，民警教小朋友們如何安全過馬路、看交通信號燈。
2月16日上午，璧泉大隊民警何健來到金劍小學，為2680餘名師生們送去了一堂生動的道路交通安全知識講座。民警從轄區道路交通安全形勢說起，同時結合自己多年來處理事故積累的經驗，利用發生在身邊的典型案例，告誡師生交通事故其實離我們並不遙遠，也許就在一念之間，人人都應遵守道路交通安全法規。
璧山交巡警支隊充分利用開學契機，通過與學校加強合作，開展形式多樣的春季開學交通安全宣傳進校園活動，進一步提升了廣大師生對交通安全事故的應對能力和自我保護能力，幫助學生養成「文明交通從我做起」的良好思維習慣，切實提高道路交通安全意識。
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