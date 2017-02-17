民警在北街小學授課

民警在七塘小學開展交通安全知識展覽

民警在城關幼兒園模擬道路教小朋友過馬路

民警深入金劍小學開展交通安全知識講座

華龍網2月17日14時57分訊（通訊員 吳陶) 自2月13日起，各中小學校陸續開學，璧山交巡警支隊抓住時機，通過廣深入、多形式、重講解等措施，在全區範圍內迅速掀起新一學期校園交通安全宣傳教育高潮。

璧城大隊：熱點話題引共鳴 積極互動起成效

2月13日，璧城大隊民警郭洪城走進北街小學，為同學們送去一堂別開生面的交通安全教育課。其間，民警藉助交通安全課件，向同學們講解了日常應知應懂的交通安全知識，並通報了近期發生的典型道路交通事故。通過觸目驚心的事故現場還原，引起學生內心共鳴，使其充分認識到生命的可貴和自覺遵守交通規則的必要性。

大路大隊：民警送交通安全知識進農村校園

「小朋友們，你們知道發生交通事故時怎麼逃生嗎？」2月16日,？在璧山區七塘小學教室里傳來了陣陣歡聲笑語，原來是大路大隊民警正在與學生們進行交流。

為切實加強中小學生交通安全宣傳教育，大路大隊民警在2017年春季開學伊始，走進小學校園，為農村地區的學生們送去交通安全教育知識。民警通過課堂授課、課間開展交通安全宣傳展覽、派送交通安全標誌鉛筆等形式，讓小同學們在主動參與的過程中接受了交通安全教育，並將所學到的交通安全知識帶給身邊的家長朋友。

璧泉大隊：開學第一課？交警送安全

2月15日，璧泉大隊民警張勇剛來到璧山區城關幼兒園，與小朋友們一起在新學期學習交通安全知識。課堂上，民警向小朋友們展示了交通指揮手勢，贈送了交通安全標誌鉛筆。在模擬道路，民警教小朋友們如何安全過馬路、看交通信號燈。

2月16日上午，璧泉大隊民警何健來到金劍小學，為2680餘名師生們送去了一堂生動的道路交通安全知識講座。民警從轄區道路交通安全形勢說起，同時結合自己多年來處理事故積累的經驗，利用發生在身邊的典型案例，告誡師生交通事故其實離我們並不遙遠，也許就在一念之間，人人都應遵守道路交通安全法規。

璧山交巡警支隊充分利用開學契機，通過與學校加強合作，開展形式多樣的春季開學交通安全宣傳進校園活動，進一步提升了廣大師生對交通安全事故的應對能力和自我保護能力，幫助學生養成「文明交通從我做起」的良好思維習慣，切實提高道路交通安全意識。