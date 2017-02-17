蠶桑站專業技術員指導桑農進行桑樹嫁接

？？？？華龍網2月17日10時訊（通訊員 鄧建飛 李勝）「桑樹的嫁接方法很多。在老桑園改造上一般採用簡易芽接和根頸芽接兩種。」2月16日，在黔江區黃溪鎮三陽村，蠶桑站專業技術員正忙著指導桑農進行桑樹嫁接。

？？？？據悉，為改造低產桑園，黃溪鎮政府引進優良品種「強桑1號」，採用實生桑作砧木進行嫁接，嫁接后增強桑樹抗病能力，提高桑葉畝產量，改善桑葉品質，有效促進蠶農增收。

？？？？據了解，黃溪鎮政府組織蠶桑專業技術20餘人，深入各村田間地頭，採取「統一食宿，統一作息，統一培訓」的方式，對桑農進行老桑嫁改良技術培訓。2017年春計劃改造400畝，現已完成200畝。

？？？？黃溪鎮三羊村養蠶大戶秦紹舉表示，良種桑樹嫁接通常採用實生桑作砧木，優良品種的枝或芽作接穗，嫁接后能使優良的性狀保持不變，達到提高產葉量、改善桑葉質量、采葉省工、提高勞動生產率的目的。

？？？？據介紹，2016年黃溪鎮堅持「以桑興蠶」思路，按照「六化五配套」的規範化要求，新建養蠶大棚245個，全年養蠶2630張，產繭1937擔，單產達36.8公斤，產繭增幅居黔江區第三位，產值380餘萬元。