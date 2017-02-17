？？？？中青在線北京2月17日電（中國青年報·中青在線記者 葉雨婷）今天，記者從教育部網站獲悉，對於有關高校正在組織的2017年藝術類專業測試，教育部重申，各高校要嚴格執行《教育部辦公廳關於做好2017年普通高等學校部分特殊類型招生工作的通知》（教學廳〔2016〕10號）要求，加強考試安全，嚴格規範管理，加大監督力度，確保藝術類專業考試公平公正。

？？？？針對藝術類專業考試組織過程中的關鍵環節，教育部強調，高校要切實做好7個方面的工作，其中包括：要嚴格選拔工作責任心強、專業水平高的相關專業領域的教師和專家參加命題、制訂評分標準、測試評價及監督管理等考評工作；要加強對考評人員崗前教育培訓；要與考評人員簽訂利益關係者迴避責任書；要加強考評人員名單的安全保密；要建立違規評委黑名單通報機制，一旦進入黑名單的考評人員，終身不得參與招生考試工作；高校領導幹部若其子女或其他直系親屬報考本校的，須向學校報備，並實行迴避；嚴禁各招生院校、內設學院（系、部等）及教職工組織或參與考前輔導、應試培訓。

？？？？教育部強調，對藝術類專業考試中出現的違規行為，將發現一起、查處一起、零容忍，並嚴格按照有關法律法規所確定的程序和規定，對查實違規的考生、高校及有關工作人員進行從嚴查處。涉嫌違法犯罪的，移交司法機關。（教育科學部編輯）