不出意外，2月17日，內蒙古「玉米小販」王力軍被法院改判無罪。

此前，王力軍因未辦理糧食收購許可證，在當地收購玉米，被當地追究了「非法經營罪」，獲有期徒刑一年，緩刑二年。經媒體報導之後，引發廣泛關注。最高人民法院指令再審，才有了如今的結局。

法院的改判理由是，王力軍無證收購玉米，「違反了當時的國家糧食流通管理有關規定」，但尚未達到嚴重擾亂市場秩序的危害程度，不具備與「非法經營罪」相當的社會危害性和刑事處罰的必要性，不構成非法經營罪。

換句話說，王力軍雖然違反行政法規，但還沒有達到犯罪的程度。

現行的《糧食流通管理條例》的確規定，收購糧食應該取得行政許可。但是，2004年的「中央一號文件」就明確規定，「從2004年開始，國家將全面放開糧食收購和銷售市場，實行購銷多渠道經營」。遺憾的是，「全面放開糧食收購」因為種種原因，至今並未全面落實，反而是糧食部門通過各種「土政策」築高了圍牆。

由於糧食「量大價低」的特點，像王力軍這樣的「小糧販」，幫鄉親們拉車賣糧，賺些辛苦錢，有其存在的合理性，也沒有衝擊到國家糧食安全和糧食收購秩序。如果糧食主管部門堅持不加甄別，對「王力軍們」搞高門檻的行政准入，根本無法實現規範市場的目的，反而會造成普遍性違法和選擇性執法的惡性循環。

在打破糧食壟斷經營的改革舉步維艱的局面下，就要防止「非法經營罪」淪為口袋罪，司法機關應該有這個司法智慧，不僅要考察「非法經營罪」的犯罪構成的形式要件，更要體察相關活動的社會危害性、刑罰必要性。

事實上，之前，最高法已經藉此案亮出了鮮明的司法態度，明確限制適用「非法經營罪」的「兜底性條款」——「其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為」，強調適用這一項必須「具備與前三項規定(指非法證券期貨交易等嚴重的『非法經營』)行為相當的社會危害性和刑事處罰必要性」，嚴格避免將一般的行政違法行為當作刑事犯罪來處理。

這個驚動了最高法的改判，並不是一個簡單的冤案平反，但是一個強烈的司法政策信號。當一些改革明顯滯后，法律應該如何作為?是用刑罰去強化「過時的行政壟斷」，還是依法發揮司法的能動性去推進改革?

從大背景上說，中央已經出台了《關於完善產權保護制度 依法保護產權的意見》;中央政法委書記孟建柱也提到了「不盲目翻舊賬」的問題。在改革願景與法律、政策的落差中，如何發揮司法智慧就顯得很重要了，王力軍案無疑具有標杆意義。

文/沈彬

編輯：李豐？？