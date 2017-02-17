兩輛瑪莎拉蒂撞臉撞號 車牌竟然都是真的北京新浪網 (2017-02-17 15:18)
深圳一名瑪莎拉蒂轎車車主，舉報車輛遭到套牌，並在羅湖一小區內將套牌車司機「活捉」，15日下午，羅湖交警大隊民警接報趕到現場后，將兩台車都予以了暫扣，目前尚在調查此案。
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