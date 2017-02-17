國家郵政局要求快遞企業妥善解決服務問題北京新浪網 (2017-02-17 15:21)
新華社北京2月17日電（記者 趙文君）針對近日部分快遞企業末端網點發生運營異常、快件積壓無人派送等情況，國家郵政局要求各級郵政管理部門要高度重視群眾反映強烈的快遞服務問題，切實維護消費者合法權益。
國家郵政局17日發佈消費提示，截至2月16日，快遞服務已結束「春運模式」，快遞業務量已經呈現恢復性增長，日均業務量9500萬件，接近春節前水平。郵政管理部門已下發通知，要求快遞企業總部及時關注基層網點穩定運行情況，妥善解決季節性勞動力短缺造成的區域性末端網點運營能力不足的問題，並確保服務投訴渠道暢通，對服務中存在的問題認真做好解釋說明。
國家郵政局相關負責人表示，隨著春節假期結束，快遞服務市場需求已經逐漸回升。發生快件積壓和處理過程中遇到的問題，反映出行業存在由於勞動力短缺、基層盈利率不高帶來的季節性、區域性末端網點運營不穩定等問題，在一定程度上暴露了快遞企業總部缺乏對基層網點穩定運行情況的關注。
據介紹，今年郵政管理部門將督導品牌快遞企業向社會公示企業賠償制度，主動承擔社會責任，主動接受社會監督。各級郵政管理部門對群眾反映強烈的快遞服務問題高度重視，決不護短、不手軟、不容忍，依法管理，切實維護消費者合法權益。
在國家郵政局公佈的2017年更貼近民生7件實事中，4件與快遞有關，「穩步提升快遞末端投遞服務水平」「實施放心消費工程」等在列。
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