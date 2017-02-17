合川：保護非物質文化遺產 守住傳統文化的根與魂北京新浪網 (2017-02-17 15:22)
？？？？華龍網2月17日15時訊（通訊員 段立軍）筆者從合川區獲悉，該區全力保護非物質文化遺產項目，大力支持非物質文化遺產代表性傳承人開展傳承與傳播活動，使非物質文化遺產發揚光大，取得了顯著成效。
？？？？非物質文化遺產是人類的無形文化遺產，是最古老也是最鮮活的文化歷史傳統，是具有重要價值的文化信息資源。目前合川區有14項重慶市市級非物質遺產名目，區級非物質文化遺產名目40多項，項目類別包括傳統手工技藝、傳統美術、傳統音樂、傳統醫藥等。同時擁有市級非遺代表性傳承人14名、傳承教育基地3個、生產性保護示範基地1個和民間文化藝術之鄉5個。
？？？？近年來，合川區不斷加大非物質文化遺產的保護力度。完成合川桃片、合川峽硯、合州坐歌堂等10個市級非遺項目專題片拍攝錄製工作。成功申報善書、七子鼓、青草壩蘿蔔卷傳統手工技藝等8個項目為市級非遺項目，合川峽硯製作技藝正積極申報國家非物質文化遺產項目。
？？？？「我們正採取多種措施加強非遺保護，尤其是支持非遺傳承人傳幫帶，讓年輕一代接觸非遺、學習非遺，讓非遺融入現代人的生活。」合川區文化委相關負責人表示。
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