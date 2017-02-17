？？？？華龍網2月17日15時10分訊（通訊員 譚建軍）據悉，墊江縣高峰鎮通過豐富宣傳渠道、創新宣傳方式營造農民工返鄉創業氛圍，健全就業創業機制，大力扶持創業人士，建立全鎮「大眾創業」格局。

？？？？加強宣傳 促進農民工返鄉創業意願

？？？？該鎮抓住春節農民工返鄉時機，召開外出成功人士新春座談會1次，村（社區）及時開展返鄉農民工就業宣傳9場，通過勞動社保趕場2次、返鄉創業專欄11處、社保大廳滾動播報500餘條、「村村通」廣播宣傳，廣泛宣傳相關政策和就業創業信息。

？？？？加強管理 健全農民工返鄉創業機制

？？？？該鎮對返鄉勞動力的人數、基本技能、務工地域分佈、返鄉就業創業意願等要素開展摸底調查，摸清「底數」，及時更新完善人力資源基礎台賬，實行動態管理。

？？？？加大扶持 助推農民工返鄉創業動力

？？？？該鎮設立農民工返鄉創業專項資金，提供免費創業培訓、創業指導，務工創業信息服務，推薦縣城周邊優勢企業和項目；落實小額擔保貸款政策，對符合規定條件的農民工返鄉創業人員，按規定程序辦理申請小額擔保貸款，提高創業積極性，促使「外出務工經濟」向「返鄉創業經濟」轉變。