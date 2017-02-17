？？？？華龍網2月17日15時訊（通訊員 段立軍）筆者從合川區獲悉，近年來合川區加快完善分級診療制度，推動優質醫療資源下沉基層，不斷提高基層醫療機構的服務能力，加快形成科學合理就醫秩序，保障群眾就近就醫需求，基本實現了「小病不出村、常見病不出鎮、大病不出區」。

？？？？據介紹，推行分級診療，就是以患者為中心，按照疾病的輕、重、緩、急以及治療的難易程度進行分級，引導疑難病、重危病患者到大醫院治療，常見病、多發病在基層醫院治療，建立方便群眾科學就醫的新型診療模式。

？？？？截至目前，合川共有具有住院資質的醫院60家、村衛生室332家、社區衛生服務站29家、個體診所92家、藥店310家納入定點醫藥機構協議管理，基本實現了「小病不出村、常見病不出鎮、大病不出區」，有利於形成合理的分級診療就醫次序，方便群眾就近就醫。

？？？？合川區還通過倡導建立醫聯體、對口幫扶等多種形式，推進優質醫療資源下沉基層。同時實施家庭醫生的服務模式，簽約后居民可得到社區家庭醫生的首診常見病、健康管理服務，在必要時享受轉診便捷。