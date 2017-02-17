合川：「十三五」投資50億元實施100個重點水利項目北京新浪網 (2017-02-17 15:22)
？？？？華龍網2月17日14時訊（通訊員 段立軍）筆者從合川區水務局獲悉，該區在「十三五」時期將以建設水生態文明城市為抓手，主抓骨幹水源、農田灌溉、城鄉供水、防洪保安、水環境保護和行業能力提升等6大類工程建設，實施重點水利項目100個，計劃總投資50億元。
？？？？骨幹水源工程方面，在加快推進石廟子、鳳形山、雙勝、老闆溝、芭茅灣、任家溝等水庫和渠江提水工程基礎上，再規劃一批小型水庫，力爭5年新增蓄水0.6億立方以上，到2020年末總蓄引水能力達到3.2億立方米。
？？？？農田灌溉方面，將加快推進灌區工程、泵站更新改造工程及水利配套工程，實施好白鶴中型灌區、雙河中型灌區等工程，規劃好利澤、銅渭、沙彎等灌區，整治山坪塘2000口，規劃新增10-15個高效節水灌溉片區。
？？？？城鄉飲水安全方面，規劃調整城區水廠、工業園區水廠、產業園區水廠功能布局，提高城區和產業區供水能力。推進清平河、伍家河、南溪口河等較大溪河重點段的綜合整治，實施13個鎮街農村河道治理，對新出病險的20座水庫全面除險加固。分批建成全區27個鎮級污水處理廠和一批農村生活污水處理站。
？？？？「力爭到2020年，基本建成布局均衡、功能綜合、安全可靠、適度超前的水利水務工程體系和系統完備、科學規範、管控有力、運行高效的水利水務管理體系。」合川區水務局相關負責人說。
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